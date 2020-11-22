Açılışına gittikleri mekâna çökmek istediler! Müebbetle yargılanacaklar!

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir eğlence mekânının açılışına misafir gibi gelerek el koymaya çalışan şüphelilerin silahlı saldırısında bir kişi ölmüş, 2 kişi ise yaralanmıştı. Olaya ilişkin iddianame tamamlanarak Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

Aksaray'da bir eğlence mekânı kardeşi Burak Özyurt ile birlikte uzun yıllardır korumalığını yapan Recep Özyurt, mekânın kapanmasının ardından kardeşi Burak Özyurt, arkadaşı Sinan Yıldırım ve onun oğlu Volkan Yıldırım ile birlikte iş yeri sahibiyle görüşerek mekânı yine gece kulübü olarak işletmek üzere anlaştı.

"BEN BURAYA KAN DÖKMEYE GELDİM"

Bir takım tadilat ve hazırlıkların ardından 16 Haziran 2019 akşamı mekânın açılışını yapan Özyurt kardeşler ve arkadaşları, misafirlerini ağırlamaya başladı. İddiaya göre; ilerleyen saatlerde mekâna misafir gibi gelen Harun E, Tahir K, Ramazan G, Furkan Y adlı şüpheliler bir masaya yerleşti. Mekân sahiplerinin 'Hoş geldiniz' demek için gittiği masada Tahir K, "Ben buraya kan dökmeye geldim" derken Ramazan G. ise "Bu işyeri bizim, siz çıkacaksınız" diyerek ateş etmeye başladı. Şüphelilerin ateş açması sonucu Recep Özyurt hayatını kaybederken Sinan Yıldırım ve oğlu Volkan Yıldırım da yaralandı.

9 ŞÜPHELİDEN 5'İ SERBEST KALDI

Olayın ardından başlatılan soruşturmada yakalanan olayla ilişkisi bulunduğu değerlendirilen 9 kişiden 5'i hakkında kavuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Şüpheli H.E, T.K ve R.G. hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan bir kez müebbet hapis cezası talep edildi. Üç şüpheli hakkında 3 kişiye yönelik işlenen 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan da ayrı ayrı ceza verilmesi istendi.

TATİLDE YAKALANMIŞTI!

Olaydan 2 ay sonra Tekirdağ'da tatilde yakalanarak gözaltına alınmasının ardından tutuklanan T.K. hakkında ayrıca; 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüse azmettirme' suçundan yargılama talep edildi.

Şüpheli F.Y'nin ise bir kez 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs', 3 kez de 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüse yardım' suçlarından yargılanması istendi.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianame doğrultusunda şüphelilerin önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkması bekleniyor.