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'de izolasyon kurallarına uymayan 59 kişi yurda yerleştirildi

'de koronavirüs nedeniyle izolasyon kurallarına uymayan 59 kişi yurda gönderildi.

AA
Giriş Tarihi: 22.11.2020 18:35 ABONE OL
Balıkesir'de izolasyon kurallarına uymayan 59 kişi yurda yerleştirildi

Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izolasyon kurallarına uymayan 59 kişi yurda yerleştirildi.

59 KİŞİ YURDA GÖNDERİLDİ

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisli veya temaslı oldukları halde karantina kurallarına uymayan 59 kişinin KYK Hasan Basri Çantay Yurdu'na gönderildiği bildirildi.

Aynı yurtta barınma yeri bulunmayan, testi pozitif çıkan veya temaslı olan 119 kişinin de misafir edildiği belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, hastalık tanısı konulmuş olanların kesinlikle evden çıkmamaları gerektiğini, kurallara uymayanlara para cezasının uygulandığını, ayrıca adli süreç başlatılacağını kaydetti.

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Balıkesir'de izolasyon kurallarına uymayan 59 kişi yurda yerleştirildi
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