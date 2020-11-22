Bravo Türkiyem aynen böyle devam

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile bildirilen koronavirüs tedbirleri önceki akşam saat 20.00 itibariyle uygulanmaya başlandı. Tedbirler kapsamında, kent genelinde faaliyet gösteren alışveriş merkezleri, marketler, berber ve güzellik merkezlerinin saat 20.00 itibarıyla kapanırken, restoran, lokanta, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri ise masa servisini kaldırıp, paket servisine başladı. Türkiye genelinde denetimler sıkılaştırılırken hafta sonları 10.00-20.00 saatleri arası sokağa çıkma kısıtlaması bulunmamasına rağmen yurt genelinde kalabalık meydanlar, caddeler ve sokaklar boş kaldı. Saat 10.00 ile 13.00 arasınsa sokağa çıkabilme imkânı olan 65 yaş üstü vatandaşların da genelde dışarı çıkmadıkları gözlemlendi. Şehir merkezlerinde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, vatandaşları tedbirlere uymaları konusunda uyardı.Eskişehir'de koronavirüs temaslısı olarak karantinada olması gereken bir kadın eğlence mekanında eğlenirken yakalandı. Karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.İzmir Konak'ta maskesiz yakalanan 2 kişi, kendilerine işlem yapmak isteyen polis ekiplerine direndi.Kırklareli'nde karantina ihlali yapan 3 kişi trafik uygulamasında yakalandı. 3 bin 150'şer lira ceza verilen 3 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda karantinaya alındı.İstanbul Arnavutköy'de açık olan bir markete ceza yazıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda sigara içen bir kişiye 900 TL ceza kesildi. Esenyurt'ta alt katı meyhaneye çevrilen bir market tespit edildi. Beşiktaş'ta bir çiğ köftecide maskesiz alışveriş yapan turist çift, kendisini uyaran bir kadına aldırış etmeyerek poz verdi. Çiftin fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşan kadının Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hesabını etiketlemesi üzerine polis, yerlerini tespit ettikleri turist çifte kaldıkları otelde idari para cezası uyguladı.