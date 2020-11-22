Casus yazılımla hesapları boşalttılar

İstanbul'da cep telefonlarına gönderilen casus programla banka hesaplarını ele geçiren çete çökertildi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Ankara Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü polislerince gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. 4'ü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Şüphelilerin banka hesaplarındaki parayı çalıp kripto para Bitcoin satın aldıkları ve lüks yaşam sürdükleri ortaya çıktı. Şüpheliler "Nitelikli dolandırıcılık"la suçlanıyor. Polis, "Güvenli olmayan cep telefonu uygulamalarını indirmeyin, e-postaları açmayın, cep telefonlarına gelen kamu ve özel şirket uygulaması gibi gösterilen sahte linklere tıklamayın" diye uyarıda bulundu.