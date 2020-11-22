Deprem mi oldu, en son deprem nerede, saat kaçta oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi (22 Kasım Pazar)

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta ve kaç şiddetinde? İzmir'de meydana 6.6 şiddetindeki depremin ardından son depremler listesi merak konusu oldu. Vatandaşların depreme olan duyarlılığı artarken anbean son depremler listesi de gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler hakkında bilgi veriliyor. Böyle olunca da, 'Deprem mi oldu?' sorusu anında yanıt buluyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA VE KAÇ ŞİDDETİNDE? 22 KASIM AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile beraber Türkiye genelinde meydana gelen depremler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Anlık olarak son depremleri görüntülemek için aşağıda yer alan bağlantılara tıklayabilirsiniz. İşte, 22 Kasım 2020 Türkiye genelinde meydana gelen son depremler listesi;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ