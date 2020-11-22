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mi oldu, en son deprem nerede, saat kaçta oldu? ve AFAD (22 Kasım Pazar)

mi oldu? AFAD ve , günün en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Öyle ki, geçtiğimiz haftalarda İzmir'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yurt genelinde milyonlarca vatandaş, son depremler konusunda bir hâyli dikkat etmeye başladı. Durum böyle olunca da, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi merak konusu oluyor. Bilindiği gibi, anbean en ufak son depremler bile Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından canlı olarak duyuruluyor. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 22 Kasım 2020...

Giriş Tarihi: 22.11.2020 15:49 ABONE OL
Deprem mi oldu, en son deprem nerede, saat kaçta oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 22 Kasım Pazar

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta ve kaç şiddetinde? İzmir'de meydana 6.6 şiddetindeki depremin ardından son depremler listesi merak konusu oldu. Vatandaşların depreme olan duyarlılığı artarken anbean son depremler listesi de gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler hakkında bilgi veriliyor. Böyle olunca da, 'Deprem mi oldu?' sorusu anında yanıt buluyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA VE KAÇ ŞİDDETİNDE? 22 KASIM AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile beraber Türkiye genelinde meydana gelen depremler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Anlık olarak son depremleri görüntülemek için aşağıda yer alan bağlantılara tıklayabilirsiniz. İşte, 22 Kasım 2020 Türkiye genelinde meydana gelen son depremler listesi;

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Deprem mi oldu, en son deprem nerede, saat kaçta oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi (22 Kasım Pazar)
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