Doktor, organ nakli yaptığı hastasının nişan törenine katıldı

Şanlıurfa'da çiftçilikle uğraşan Göktürk ailesinin en büyük çocuğu olan ve 8 yıl önce karaciğer sirozu teşhisi konulan 28 yaşındaki Fadile Göktürk, Harran Üniversitesi Hastanesinde yapılan başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Sağlığına kavuştuktan sonra kendisini iyileştiren Harran Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Organ Nakli Mesul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Yılmaz'a büyük bir minnet duyan Göktürk, Yılmaz'ı nişan törenine davet etti.

Organ naklinden önce yıllarca acı çektiğini ve yapılan ameliyatın ardından kendisini hayata ikinci defa gelmiş gibi hissettiğini söyleyen Göktürk, ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Yılmaz'ı unutmayarak, nişan törenine davet etti. Prof. Dr. Yılmaz da Göktürk'ü kırmayarak, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı bulunan Yukarı Oylum Köyünde yapılan nişan törenine katıldı.

"DÜNYAYA İKİNCİ KEZ GELMİŞ GİBİ HİSSEDİYORDUM"

Kendisini iyileştiren Prof. Dr. Yılmaz'ın nişan törenine katılmasından büyük bir onur duyduğunu belirten Göktürk, "Kardeşimden alınan dokuyla sağlığıma tekrar kavuştuğumda adeta dünyaya ikinci kez gelmiş gibi hissediyordum. Beni sağlığıma kavuşturan hocamı hiçbir zaman unutmadım ve hep minnet duydum. Ameliyattan yaklaşık 2 yıl sonra nişanlandım ve kesinlikle hocamın bu mutlu günümde yanımda olması lazımdı diyerek onu aradım ve davet ettim, sağ olsun oda beni kırmayıp geldi, çok mutlu oldum. Hayatım boyunca ona minnettar olacağım" şeklinde konuştu. Prof. Dr. Yılmaz, tekrar sağlığına kavuşan hastasının nişanlanmasına sevindiğini belirterek "Bir ömür boyu mutluluklar dilerim" dedi.