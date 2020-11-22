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'da kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı

’ın Palu ilçesine bağlı Keklikdere köyünde kaçak kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından kazı malzemeleriyle yakalanarak, gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.11.2020 12:41 Son Güncelleme: 22.11.2020 12:52 ABONE OL
Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, Keklikdere köyü Konak mevkisinde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan F.A., M.N.Y., A.S.A., M.A.Ö. ve Y.Y. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 2863 sayılı 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda yer alan 'izinsiz kazı yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin kazıda kullandıkları malzemelere el koyuldu.

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Elazığ'da kaçak kazıya suçüstü: 5 gözaltı
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