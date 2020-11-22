Falezlerde Akdeniz foku sürprizi

ANTALYA'DA dalış eğitmenleri eşliğinde Lara Falezleri'ndeki mağaralara dalış yapan turistler, nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz fokuyla karşılaşmanın mutluluğunu yaşadı. Turistlerin yarım metre yakınına gelen fok, dalgıçların paletleriyle oynadı. Dalış eğitmeni Hülya Doğan, "Çok şaşırdık, beklemiyorduk. Yüzlerce dalış yaptım ama ilk defa fokla karşılaştık. Turistler de çok mutlu oldu" dedi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise "Antalya için bulunmaz nimet. Biyolojik çeşitliliğimiz için çok önemli. Yaşam alanlarına müdahale etmeyelim ki bu güzellikler yüzyıllar boyu Antalya sularında yaşasın" ifadelerini kullandı. AA