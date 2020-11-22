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’te komşular arasında park kavgası: 2 yaralı, 1 gözaltı

'te 'nde akşam saatlerinde park kavgası meydana geldi. İddiaya göre komşu iki aile arasında önceki gün araç park yeri nedeni ile tartışma çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.11.2020 19:35 ABONE OL
Gaziantep’te komşular arasında park kavgası: 2 yaralı, 1 gözaltı

Olay, akşam saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu iki aile arasında önceki gün araç park yeri nedeni ile tartışma çıktı. Aileler arasında bugün de aynı nedenle başlayan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olması ile büyüyerek kavgaya dönüştü.

2 YARALI

Kavga sırasında, Mehmet K., evden aldığı tabanca ile ateş ederek, komşusu Süleyman D. ve Hüseyin D.'yi yaraladı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan Süleyman D. ve Hüseyin D. ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olayın ardından Mehmet K.'yi kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Gaziantep’te komşular arasında park kavgası: 2 yaralı, 1 gözaltı
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