Göbeklitepe nerede, hangi şehirde? Göbeklitepe'nin tarihi ve kısaca hikâyesi

Dünyaya ün salan bir yapılar topluluğu olan Göbeklitepe, son dönemlerde oldukça popüler. Atiye dizisinde bu değerli yapıya yer verilmesi, vatandaşların Göbeklitepe tarihi ve birçok konu hakkında araştırmalarını arttırmasına neden olmuştu. Son olarak KPSS sınavında sorulması ile birlikte tekrardan gündem oldu. Peki, Göbeklitepe nerede, tarihi ve hikâyesi nedir? Sizler için hazırladığımız haberimizde, Göbeklitepe tarihi, sırları ve gizemi gibi birçok önemli başlığa yer verdik.

GÖBEKLİTEPE NEREDE, HANGİ ŞEHİRDE?

Göbekli Tepe, Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık olarak 22 km kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarında yer almaktadır. Tepede ziyaret edilen bir yatır bulunması dolayısıyla yerel olarak ''Göbekli Tepe Ziyareti'' olarak bilinen yükselti, yaklaşık 1 km uzunluğundaki bir kireç taşı plato üzerinde, 300x300 metrelik bir alanı kaplayan 15 metre yükseklikte bir tepedir. Platoda kült yapılarının yanı sıra taş ocakları ve işlikleri bulunmaktadır.

Buluntuların ortaya çıkarıldığı alan, batısında sarp kenarlı bir sel yatağı bulunan, kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan, aralarında hafif çökmeler bulunan, çapı 150 metre kadar olan kırmızı toprak yükseltiler grubudur. En yüksek iki tepecikteki mezarlar ortaya çıkarılmıştır.

Tepe üzerinden kuzey ve doğuya bakıldığında Toros Dağları ve Karaca Dağ etekleri, batıya bakıldığında Şanlıurfa platosu ile Fırat ovasını ayıran dağ silsilesi, güneye bakıldığında ise Suriye sınırına kadar Harran Ovası görülmektedir.

GÖBEKLİTEPE'YE NASIL GİDİLİR?

Göbeklitepe'ye gitmek için öncelikle Şanlıurfa'ya ulaşmanız gerekiyor. Uçak ile gittiğinizde hava limanından buraya gitmek için özel aracınız olması gerekiyor. Yine de, Şanlıurfa şehir merkezine giderek buradan da ulaşımı sağlayabilirsiniz

Şehir merkezinden araç ile buraya gitmeyi düşünüyorsanız D400 otoyolu üzerinden yaklaşık 20 dakikada oraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Alternatif bir rota için D885 otoyolunu takip edebilirsiniz; ancak yolu uzatmış olursunuz.

Göbeklitepe'ye toplu taşıma ile ulaşım için 100 numaralı otobüsleri kullanabilirsiniz. Bu otobüsler saat 10.00 ve 16.00'da gidiş ve 12.00 ve 18.00 saatlerinde de dönüş yapıyor. Göbeklitepe otobüsleri merkezi bir yer olan Abide durağından kalkışlı olarak hareket ediyor. Bilet fiyatları ise şöyle: Tam 5 TL, öğretmen 4 TL ve öğrenci 3 TL. Güncel fiyat bilgisi için Şanlıurfa Belediyesi'nden bilgi alabilirsiniz.