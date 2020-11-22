Hem alkollü hem ehliyetsiz şekilde kısıtlamayı ihlal etti!

Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasında otomobiliyle alkollü olarak trafik kontrolünde yakalanan Zeki D. (52), otomobilinden indikten sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken polis ekipleriyle yaşanan nefes kesen kovalamaca sonucunda yakalandı.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Zeki D.'ye 10 dakika içerisinde 4 farklı suçtan ceza uygulanırken, ehliyetsiz sürücünün otomobili ise bağlandı.

Aşırı alkollü olan vatandaş alkol metreyi üflemeyi reddederek, ekiplere zorluk çıkarmaya devam etti. Zeki D.'nin ehliyetinin olmadığı belirlenirken otomobili ise bağlanarak, çekici ile emniyete götürüldü. Yaşanan kovalamacanın ardından Zeki D.'ye 'Alkollü Araç Kullanmak', 'Ehliyetsiz Araç Kullanmak', 'Polisin Dur İhtarına Uymamak' ve 'Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Etmek' suçlarından toplamda 6 bin 277 lira ceza uygulandı.