Hem bandroller sahte hem de içkiler! Tamamı Tekel Bayisi’nde bulundu!

İstanbul Polisi, Üsküdar İlçesi'ne bağlı Ünalan Mahallesi Ünalan Caddesi üzerinde Tekel Bayi olarak faaliyet yürüten bir iş yerinde faturası olmayan hologramsız bandrollü sahte içki satışı yapıldığını tespit etti. Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri söz konusu adrese baskın yaptı. Adreste yapılan aramalarda 105 şişe satışa hazır sahte bandrollü sahte içki ve 36 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

İş yeri sahibi R.A. gözaltına alındı ve hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.