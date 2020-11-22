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Kadınları hedef seçiyordu! O kapkaççı yakalandı ve tutuklandı!

’da akşam saatlerinde özellikle kadın mağdurları hedef seçen ve cep telefonları ile çantalarını çalan kapkaççı yakalanarak tutuklandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 22.11.2020 15:41 ABONE OL
Kadınları hedef seçiyordu! O kapkaççı yakalandı ve tutuklandı!

İstanbul Polisi, farklı ilçelerde gasp, yağma ve kapkaç olaylarına karışan Adem A.'yı yakaladı. Şüphelinin özellikle akşam saatlerinde kadın mağdurları kendisine hedef seçtiği ifade edildi.

Çok sayıda kişinin çantasını ve cep telefonun çaldığı iddia edilen ve yansıdığı güvenlik kamera görüntülerinden iz sürülerek yakalandığı vurgulanan şüpheli "Gasp" ve "Yağma" suçlarından ötürü adliyeye sevk edildi. Şüpheli Adem A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Metris Cezaevi'ne yerleştirilen şüphelinin gasp, yağma, kapkaç ve hırsızlık suçlarından ötürü çok sayıda kaydının bulunduğu da iddia edildi.

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Kadınları hedef seçiyordu! O kapkaççı yakalandı ve tutuklandı!
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