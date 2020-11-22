Kocaeli’nin 1 günlük  yasak bilançosu

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirler ve bu hafta sonundan itibaren getirilen ek tedbirler doğrultusunda, bazı yeni kısıtlamalarda getirildi. Kocaeli'nde günlük olarak yapılan, ancak kısıtlamalar ile birlikte diğer günlerden daha kapsamlı olarak sürdürülen denetimlerde, il gün bin 293 iş yeri denetlendi. Ayrıca 12bin 233 kişiye kimlik kontrolü yapıldı.

329 İDARİ PARA CEZASI

Cumartesi günü yapılan denetimlerde; karantina ihlali yapan 13,maske takma kuralına uymayan 170 ve sosyal mesafe kuralına uymayan 2 kişi ile 4 işyerine, Koronavirüs tedbirlerine uymayan 6 işyerine idari ceza uygulandı. Ayrıca yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 61,sokağa çıkma yasağını ihlal eden 71 kişi ile izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 1 işyeri ve ayakta yolcu kuralına uymayan 1 sürücüye olmak üzere toplamda gün boyu 329 idari para cezai uygulandı. Yapılan kimlik kontrollerinde ise çeşitli suçlardan aranmaları bulundukları tespit edilen 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca salgın ile mücadele kapsamında trafik yönünden yapılan kontrollerde 698 araç kontrol edildi.