Kontrolden çıktı parmaklıklara asıldı

İstanbul'da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarpıp demir parmaklıklarda asılı kaldı. Kadıköy'deki kaza dün 17.00 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde meydana geldi. Murat Türerdem, otomobilinin direksiyon hâkimiyetini kaybedince kontrolden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra demir parmaklıklarda asılı kaldı. Kazayı gören vatandaşlar, sürücünün yardımına koşarak otomobilden dışarı çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı sürücü ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Haberi alan yaralı sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Bir görgü tanığı "Araç karşıdan gelerek refüje çarptıktan sonra burada asılı kaldı. Araçta bir kişi vardı" diye konuştu.