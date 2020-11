KPSS adaylarından polislere: 'İyiki varsınız'

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sosyal medyadan KPSS Ortaöğretim Sınavı'na yetişmek isteyen öğrencileri sınav yerlerine yetiştiren polis mensuplarıyla ilgili video paylaşımları yaptı.

"TÜRK POLİSİ HER AN, HER YERDE"

EGM, Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Sakarya'nın Serdivan ilçesinden Adapazarı ilçesine KPSS Ortaöğretim sınavına yetişmek için yardım talep eden bir genci sınava nasıl yetiştirdiğini gösteren videoyu paylaştı. Bu videoda EGM, "Türk Polisi ihtiyaç duyduğunuz her an, her yerde" dedi.

BAŞARILAR DİLEDİ

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü polisleri ise KPSS Ortaöğretim sınavına geç kalan öğrencileri sınavın yapılacağı okullarına yetiştirdi. Bir genç kızı sınava yetiştiren polis memuru, okul önünde, "Şu an çok mutlu olduk, sizi sınava yetiştirdik. Tekrardan geçmiş olsun, sağ olun size başarılar diliyoruz" diye öğrenciyi sınava uğurladı.

"İYİ Kİ VARSIN POLİS ABİ"

Antalya'da bir erkek öğrenci ise "Sınava geç kalıyordum, polis abim beni gördü, şu an beni sınava yetiştiriyor. Antalya polisimizden Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kendileri iyi ki var, abi. İyi ki bu güzel memlekette yaşıyoruz. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek az" dedi. EGM, "Gelecek sizler de iyi ki varsınız gençler" diyerek gençlerin yetiştirilme görüntüsünü paylaştı.