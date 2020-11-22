Kamu bünyesinde görev yapmak isteyen milyonlarca lise mezunu aday, KPSS ortaöğretim sınavına bugün saatler 10.00'ı gösterdiğinde giriş yaptı. Sınavdan çıkan adaylar ise KPSS sınavına ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Koronavirüs tedbirleri ile gerçekleşen sınavda adaylara, 120 sorudan oluşan 'Genel Yetenek' ve 'Genel Kültür' soruları yöneltildi. Peki, KPSS sınavı kolay mıydı, zor muydu? KPSS ortaöğretim soru ve cevapları ne zaman belli olacak? İşte KPSS sınavına ilişkin detaylar;
KPSS sınavından çıkan adaylar, sınav soruları ile ilgili yorumları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Peki, KPSS sınavı zor muydu, kolay mıydı? İşte detaylar;
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 24 ARALIK...
ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının 24 Aralık'ta online olarak yayınlanacağını duyurdu. Bu hafta sonu gerçekleşen KPSS sonuçları 24 Aralık tarihinde erişime açılacak fakat ÖSYM'nin sınav sonuçlarını daha önce de açıklama ihtimali bulunuyor.
SINAV BAŞLANGIÇ SAATİNİ SON GİRİŞ SAATİ ANLADI SALONA ALINMADI
Sivas'ta KPSS Ortaöğretim sınavı başlangıç saatini son giriş saatiyle karıştıran genç aday geç kalınca, görevliler tarafından sınav salonuna alınmadı.
2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim genel kültür ve genel yetenek sınavı için geri sayım sona erdi. Binlerce kişinin gireceği sınav heyecanı Sivas'ta da yaşandı. Adaylar erken saatlerde sınava girecekleri okulların önüne gelerek kapıların açılmasını bekledi. Okul kapılarının açılmasıyla heyecanlı bekleyiş sona erdi.
Corona virüs nedeniyle sosyal mesafeyi koruyan adaylara, okul girişinde maske dağıtılarak dezenfektan sıkıldı. Ardından güvenlik taramasından geçen adaylar salonlara alındı. Saat 10.15'te başlayan sınava saat 10.00'dan sonra gelen adayla ise salonlara alınmadı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi B binasında gireceği sınavın başlangıç saatini giriş saatiyle karıştıran bir aday, sınava gireceği binanın önüne saat 10.00'dan sonra geldi. Genç aday yaklaşık 2 dakika geç kalınca görevliler tarafından sınav salonuna alınmadı. Genç aday, bir süre kapının önünde bekledikten sonra arkasına bile bakmadan oradan ayrıldı. Bir başka aday ise takılarını çıkarmadan sınava girmek isteyince polis tarafından uyarıldı. Telaşla takıları çıkarmaya çalışan kadın aday sınava son 1 dakika kala salona alındı.