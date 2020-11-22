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‘Milyonlarca yıllık mikrop ve bakteriler canlanıyor’

Giriş Tarihi: 22.11.2020 ABONE OL
‘Milyonlarca yıllık mikrop ve bakteriler canlanıyor’
Rusya, insanlığı yeni salgın ihtimallerine karşı uyardı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi Nikolay Korçunov, Kuzey Kutbu'ndaki sürekli donmuş toprakların (permafrost) erimesinin binlerce veya milyonlarca yıllık mikrop ve bakterilerin 'canlanmasına' yol açtığını ifade etti. Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Korçunov, "Şu anda, binlerce ve hatta milyonlarca yıllık mikrop ve bakterileri canlandıran permafrostun bozulmasıyla karşı karşıyayız. Bu durum doğal olarak, bu konuya giderek daha fazla önem vermemizi gerektiriyor" dedi.
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‘Milyonlarca yıllık mikrop ve bakteriler canlanıyor’
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