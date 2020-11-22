Nevşehir’de dev ay yıldız büyük beğeni topladı

Nevşehir Belediyesi, Avanos yolu üzerindeki Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan Jandarma Kavşağı'ndaki çalışmalarını tamamladı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yeniden düzenlenen kavşağa 8 metre yüksekliğinde Türk bayrağının simgesi ay yıldız figürü yerleştirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyesinde imalatı gerçekleştirilen ve led aydınlatması Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan figürün etrafına çeşitli türde süs bitkileri ve çiçekler dikildi. Ay-yıldız figürü özellikle akşam saatlerinde kırmızı-beyaz renkli ışıkları ile Jandarma Kavşağı'nı süslüyor.

Çalışmanın tamamlanmasıyla büyük beğeni toplayan ay yıldız armatürü önünde vatandaşlar fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaşıyor.

Yapılan bu görsellerin hem şehre canlılık hem de milli değerlerin sıcak tutulması anlamında önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Rasim Arı, "Şehrimizin gece görüntüsüne canlılık katmanın dışında, milli değerlere vurgular yaptığımız görsel çalışmalarımız devam edecek." dedi.