Paylaşamadıkları duvar yüzünden kan döktüler

Şanlıurfa'nın ilçelerinden Eyyübiye'de amca çocukları arasında duvar yüzünden çıkan kavgada bir kardeş hayatını kaybetti, bir kardeş ise yaralandı.

İddiaya göre, amca çocukları arasında ev duvarı nedeniyle sözlü tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışmada balta, kürek ve sopaların kullanılırken kardeş olan Ahmet Alay ve Aziz Alay aldıkları darbeler sonucu ağır yaralandı. Ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kardeşlerden Aziz Alay, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçleri, kavgaya karıştıkları iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.