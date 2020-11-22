Sahte dolar basım atölyesi kurmuşlardı; 6 kişi tutuklandı

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, bazı şahısların piyasaya yüklü miktarda sahte dolar sürmeye hazırlandıkları bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu, olayı gerçekleştirmek isteyen kişilerin 2'si Rus, 1'i Sırp ve 1'i Ermeni olmak üzere toplam 6 kişilik uluslararası bir çete olduğu tespit edildi.

1 BUÇUK MİLYON DOLAR

Olayla ilgili devam eden takip sonucu, şahısların Kocaeli Çayırova İlçesi Yenimahalle'de ruhsatsız bir depoları bulunduğu, bu depoda piyasaya sürmek için sahte dolar basıp depoladıkları bilgisine ulaşıldı. Çarşamba günü gerçekleştirilen operasyonda 13 bin 520 adet sahte 100 Amerikan Doları ve sahte para basımında kullanılan bilgisayar, yazıcı, boya ve matbaa aletleri ele geçirildi.

SÜPHE ÇEKMEMEK İÇİN MATBAACI İMAJI

Öte yandan bir süredir depoda çalışan şüphelilerin, çevredeki insanlara matbaa işiyle uğraştıklarını, ayrıca matbaa makinelerini tamir ettiklerini söyledikleri öğrenildi. Polisin yakalayarak gözaltına aldığı şüpheliler tamamlanan işlemleri sonrasında sabah saatlerinde adli mercilere sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 6 şüphelide tutuklanarak cezaevine konuldu.