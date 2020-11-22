Sahte kimlikli torbacılar katil çıktı

Beyoğlu'nda uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine polis operasyon yaptı. Gözaltına alınan şüphelilerin cinayetten de arandığı ortaya çıktı. Çıksalın Mahallesi Mahsi Şeref Sokak üzerinde bulunan adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi alan polis, baskın yaptı. Gözaltına alınan 2 şüpheli ilk etapta polise sahte kimliklerini gösterdi. Hal ve hareketlerinden şüphelenen polis, kimlik taraması yaptığında şüphelilerin asıl isimlerinin Ramazan E. ve Erdoğan S. olduğunu belirledi. Şüphelilerin UYAP sorgusunda Ramazan E.'nin 'tasarlayarak adam öldürme, hırsızlık, silahlı tehdit' suçlarından, Erdoğan S. isimli şahsın ise 'tasarlayarak kasten adam öldürme, silahlı tehdit, silahlı ateş etme' suçundan arandığı öğrenildi. 10 Ekim 2019'da Gaziosmanpaşa'da Murat Kartal isimli şahsı öldürme olayının failleri olduğu tespit edilen şüphelilerin kaldıkları adreste yapılan aramada ise 411 gram kokain, 252 gram marihuana adı verilen uyuşturucu, 1 adet tabanca, 2 adet sahte kimlik ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.