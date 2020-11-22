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, da arazi kavgası :1 ölü 4 yaralı

’nın Suruç ilçesinde husumetli 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü. 4 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 22.11.2020 21:41 ABONE OL
Şanlıurfa, da arazi kavgası :1 ölü 4 yaralı
Olay Şanlıurfa Suruç'a bağlı Uğurtaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde aralarında akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, diğer aile bireylerinin de katılımıyla kısa sürede taşlı sopalı silahlı kavgaya dönüştü. Karşılıklı silahların kullanıldığı kavgada Mahmut Timurkan, Doğan Öz, Salih Timurkan, Yahya Erzil, Kasım Timurkan, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Silahlı kavgada ağır yaralanan Mahmut Timurkan hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını, kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken jandarma olay sonrası kayıplara karışan diğer aile fertlerinin yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.
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Şanlıurfa, da arazi kavgası :1 ölü 4 yaralı
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