Şanlıurfa'da 18 yaşındaki genç bıçaklandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Kadıoğlu Mahallesindeki 11 Nisan Fuar Caddesi üzerinde yürüyen 18 yaşındaki bir genç, telefonunu gasp etmeye çalışan kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

Suriyeli olduğu öğrenilen Muhammed A. isimli genç, elindeki cep telefonunu almaya çalışanlara karşı direndi. Bunun üzerine kolundan aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Genci bıçaklayan kimliği belirsiz kişiler, olay yerinden kaçarken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Muhammed A, ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili bölgede geniş çaplı araştırma başlattı.