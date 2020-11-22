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Sekapark’a 115 bin lale ekildi

Büyükşehir Belediyesi, Kocaelilerin kent merkezinde adeta nefes aldığı Sekapark’a 115 Bin adet lale dikimi gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Sekapark'a 115 Bin adet lale dikimi gerçekleştirdi. Bahar aylarında boy gösterecek olan lalelerin oluşturacağı figürler vatandaşlara sosyal mesajda verecek.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 22.11.2020 12:43 ABONE OL
Sekapark’a 115 bin lale ekildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri Kocaeli genelinde lale ekimi için hazırlık çalışmalarını başlattı. Çalışmalar Kocaeli'nin en büyük endüstriyel dönüşüm projesi olan Sekapark'tan başlatıldı. Toprak ile buluşan lale soğanlarının nisan ayında açması öngörülüyor. Nisan ayında rengârenk lalelerle baharı karşılayacak Sekapark için hummalı bir çalışma yürütülüyor.

FİGÜRLER HAZIRLANDI

Sekapark'a ekilen farklı renklere sahip 115 bin lale kenti süsleyecek. Sekapark'a ekilen lalelerle çeşitli figürler oluşturuldu. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun ve titiz çalışmasıyla oluşturulan figürler arasında Türkiye, Mutlu şehir Kocaeli ve Pandemi süreci nedeniyle sosyal mesaj içeren TMM yazısı yazıldı.

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Sekapark’a 115 bin lale ekildi
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