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Sokağa çıkma kısıtlamasında husumetlisi tarafından sokakta vuruldu: 1 yaralı

'da Hasan M., sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde sokak ortasında kavga ettiği ve aralarında husumet olduğu ifade edilen A. tarafından pompalı tüfekle ayağından vuruldu.

DHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 05:54 Son Güncelleme: 23.11.2020 05:54 ABONE OL
Sokağa çıkma kısıtlamasında husumetlisi tarafından sokakta vuruldu: 1 yaralı

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi 2556 Sokak'ta meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu sırada dışarı çıkan ve henüz bilinmeyen nedenle aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Hasan M. ve Emre Can A., sokak ortasında karşılaştı. Çıkan tartışmada Emre Can A., pompalı tüfek ile Hasan M.'yi bacağından yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyup, dışarıya çıkan yakınları tarafından otomobille Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan M., hayati tehlike kaydı ile ameliyata alındı. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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Sokağa çıkma kısıtlamasında husumetlisi tarafından sokakta vuruldu: 1 yaralı
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