Sokağa çıkma kısıtlamasında kaza: 5 yaralı

Kaza, saat 20.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5746 Sokak'ta meydana geldi. Kent merkezinden Tokarız köyüne giden Mustafa Ay (27) yönetimdeki 68 BB 072 plakalı kamyonet, kavşakta Organize Sanayi Bölgesi'ne arkadaşını bırakıp, evine dönen Ramazan Demirtaş'ın (36) kullandığı 68 AAG 279 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mustafa Ay, yanındaki Ünal Ay (44) ve Mustafa Ay (40) ile diğer sürücü Ramazan Demirtaş ve yanındaki İbrahim Demirtaş (39) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.