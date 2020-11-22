SON DAKİKA HABERİ: GSM operatöründen aldığı cevapla şok oldu! "Siz ölüsünüz!"

"Bayiye gidip durumu anlattığımda 'Emine Hanım siz ölüsünüz, bizim sistemimize göre yaşamıyorsunuz' dediler. Ben de 'gördüğünüz gibi yaşıyorum, bu karışıklık hala düzelmemiş hat benim adıma, her şey benim adıma yasal sahibi benim' dedim.