SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da iğrenç olay! Genç kadını mekândan çıkarıp tecavüz etti!

İstanbul'da yemek yemek için restorana giden genç kadın hayatının kâbusunu yaşadı. Olay İstanbul Fatihte meydana geldi. 49 yaşındaki L.K. isimli genç kadın akşam saatlerinde Aksaray'da bulunan bir restorana yemek yemeye gitti. Genç kadın burada yemek yediği sırada yine aynı mekânda bulunan ve yemek yiyen 43 yaşındaki C.Ş. isimli kişiyle tanıştı. Bir süre aynı mekânda oturan çift, farklı bir mekâna giderek alkol almaya karar verdi.

MEKÂNDAN ÇIKARIP TECAVÜZ ETTİ



Bir eğlence mekânına giden çift burada uzun süre alkol aldıktan sonra mekândan ayrılarak bir otele gitti. İddiaya göre C.Ş. genç kadınla birlikte olmak istediğini söyledi ancak genç kadın cinsel birliktelik teklifini reddetti. Bunun üzerine öfkelenen C.Ş. yine iddiaya göre genç kadınla zorla birlikte oldu.

SON DAKİKA! SUÇLAMALARI REDDETTİ



İstismarcı C.Ş. tarafından tecavüze uğradıktan sonra karakola giderek şikâyetçi olan genç kadının ihbarının ardından emniyet güçleri söz konusu otele giderek şüpheli C.Ş.'yi ifadesi alınmak üzere gözaltına aldı. Genç adam ifadesinde L.K. ile bir mekânda tanıştıklarını daha sonra para karşılığında cinsel birliktelik yaşamak için otele gittiklerini zorla cinsel birliktelik yaşanmadığını söyledi.

ADLİ TIP RAPORU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI



Genç kadının şikâyetinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında savcılık genç kadını Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Adli Tıp Kurumu genç kadın hakkında savcılığa sunduğu raporda tecavüze uğradığını ifade etti.

22.5 YIL HAPİS İSTENİYOR



Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Adli Tıp Kurumu raporunu baz alarak, genç kadını istismar edip ve zorla alıkoyan şüpheli C.Ş. hakkında "Nitelikli Cinsel Saldırı", "Cebir, Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçları kapsamında 22.5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.