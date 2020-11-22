Son dakika haberi: Makbule Sarı'yı vahşice katlettiklerini itiraf etmişlerdi! Domuz bağı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı!

ÇALDIKLARI ÇUVAL VE TELEVİZYONU ÇÖPE ATARKEN MOBESE'YE YANSIDILAR

Ordu'nun Korgan ilçesinde Makbule Sarı'nın (74), yalnız yaşadığı evde, domuz bağıyla bağlı şekilde öldürülmesi olayında, Korgan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Mahkemeye çıkarılan zanlılar Hayrettin Görgülü (27) ve yeğeni Serkan Uluz (23) tutuklanarak Ünye M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Ayrıca, Makbule Sarı'ın evinin yakınlarında daha önceden işçi olarak çalışmış Hayrettin Görgülü ile Serkan Uluz'nun olay tarihine yakın zamanlarda şüpheli hareketleri tespit edildi. Soruşturmanın seyri 2 şüpheli üzerine yoğunlaştırıldı. Konuyla ilgili şüphelilerin görüntülerinin yansıdığı farklı yerlerdeki güvenlik ve MOBESE kamerası görüntüleri incelendi.

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