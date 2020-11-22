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Son dakika haberi: 'yı vahşice katlettiklerini itiraf etmişlerdi! cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı!

Son dakika haberi: 'da 74 yaşındaki vahşi bir cinayete kurban gitmişti. Ordu'nun Korgan ilçesinde evinde domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katilleri ortaya çıktı. ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Makbule Sarı cinayetinin katil zanlıları dayı-yeğen çıktı. Yakalanan katil zanlıları cinayeti itiraf ederken yaşlı kadını öldüren katillerin çuvalı çöpe atma anı görüntüleri ortaya çıktı. İşte son dakika haberin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 22.11.2020 10:09 Son Güncelleme: 22.11.2020 10:14 ABONE OL
Son dakika haberi: Makbule Sarı'yı vahşice katlettiklerini itiraf etmişlerdi! Domuz bağı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı!

Son dakika haberi: Ordu'nun Korgan ilçesinde 74 yaşındaki Makbule Sarı yalnız yaşadığı evinde korkunç bir şekilde ölü bulunmuştu. Evinde domuz bağıyla öldürülen Makbule Sarı'nın katilleri dayı-yeğen çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen vahşi cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İşte son dakika haberin detayları...

ÇALDIKLARI ÇUVAL VE TELEVİZYONU ÇÖPE ATARKEN MOBESE'YE YANSIDILAR

Ordu'nun Korgan ilçesinde Makbule Sarı'nın (74), yalnız yaşadığı evde, domuz bağıyla bağlı şekilde öldürülmesi olayında, Korgan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Mahkemeye çıkarılan zanlılar Hayrettin Görgülü (27) ve yeğeni Serkan Uluz (23) tutuklanarak Ünye M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Ayrıca, Makbule Sarı'ın evinin yakınlarında daha önceden işçi olarak çalışmış Hayrettin Görgülü ile Serkan Uluz'nun olay tarihine yakın zamanlarda şüpheli hareketleri tespit edildi. Soruşturmanın seyri 2 şüpheli üzerine yoğunlaştırıldı. Konuyla ilgili şüphelilerin görüntülerinin yansıdığı farklı yerlerdeki güvenlik ve MOBESE kamerası görüntüleri incelendi.

Son dakika! Ordu'da dehşet! Yaşlı kadını öldüren katillerin çuvalı çöpe atma anı görüntüleri ortaya çıktı | Video

Saatler süren görüntüler titizlikle incelenerek, şüpheliler mercek altına alındı. Sarı'nın evinden aldıkları değerlendirilen bir çuval fındık ve televizyona ilişkin görüntü kayıtlarına ulaşıldı. Görüntülerin detaylarında şüphelilerin olaydan önce araç kiraladıkları ve plaka tanıma sistemi geçiş görüntülerinin bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin ayrıca fındık çuvalını taşırken, evden çaldıkları televizyonu çuval içerisinde çöp konteynerine atması görüntülere yansıdı.

600 TL İLE TELEVİZYON VE FINDIK ÇALDILAR

Toplanan deliller sonrasında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin olayla ilgili belirlenen suçları birlikte işledikleri anlaşıldı. Sarı'nın evine beraber girdikleri tespit edilen şüpheliler, cinayeti itiraf etti. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde 600 TL para, televizyon ve bir çuval fındık aldıklarını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, nitelikli kasten öldürme, nitelikli yağma, nitelikli kişi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika haberi: Makbule Sarı'yı vahşice katlettiklerini itiraf etmişlerdi! Domuz bağı cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı!
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