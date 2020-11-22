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Şişli'deki tedbirsiz eğlenceye 454 bin lira ceza

’de bulunan bir eğlence mekanında koronavirüs denetimi yapan polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uymayan 142 kişiye 451 bin 560 lira idari para cezası uyguladı. Sokağa çıkma yasakları başlamadan önceki gün yapılan denetimlerde mekandakilerin sosyal mesafe kuralına hiç uymadıkları görüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 22.11.2020 11:42 Son Güncelleme: 22.11.2020 12:37 ABONE OL
Şişli'deki tedbirsiz eğlenceye 454 bin lira ceza

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan yeni tedbirlerle birlikte uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasaklarından hemen önceki gün harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 19 Kasım günü, İstanbul Şişli'de bulunan bir eğlence mekanında koronavirüs denetimi gerçekleştirdi.

Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir mekanda gerçekleştirilen denetimlerde, maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı.

Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri; sosyal mesafe kuralına uymayan 142 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince toplamda 451 bin 560 lira idari para cezası uygularken; mekan içerisinde sigara içtiği belirtilen 4 kişiye ise Kabahatler Kanunu'nun 39. Maddesi gereğince 760 lira ceza kesildi.

SİGORTASIZ İŞÇİ

Öte yandan mekanda bulunan 6 çalışanı sigortasız şekilde çalıştırdığı tespit edilen iş yeri sahibi ise ekipler tarafından yasal işlemlerinin yapılması için polis merkezine teslim edildi.

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Şişli'deki tedbirsiz eğlenceye 454 bin lira ceza
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