Şişli'deki tedbirsiz eğlenceye 454 bin lira ceza

Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri; sosyal mesafe kuralına uymayan 142 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince toplamda 451 bin 560 lira idari para cezası uygularken; mekan içerisinde sigara içtiği belirtilen 4 kişiye ise Kabahatler Kanunu'nun 39. Maddesi gereğince 760 lira ceza kesildi.

SİGORTASIZ İŞÇİ

Öte yandan mekanda bulunan 6 çalışanı sigortasız şekilde çalıştırdığı tespit edilen iş yeri sahibi ise ekipler tarafından yasal işlemlerinin yapılması için polis merkezine teslim edildi.