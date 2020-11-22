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operasyonuna 6 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri tarafından Darıca İlçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, 11 kilo 900 gram takoz esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltıına alınan biri Ukrayna uyruklu 6 kişi, sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklandı

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 22.11.2020 23:21 ABONE OL
Uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Kocaeli Darcıa İlçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda ev içerisinden 11 kilo 900 gram takoz esrar ile birlikte 1 adet pompalı tüfek ele geçirdi. Ayrıca evde bulunan biri Ukrayna uyruklu 6 kişi ise gözaltına alınarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Tamamlanan işlemleri sonrasında Gebze Adliyesine sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama
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