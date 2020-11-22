Uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Kocaeli Darcıa İlçesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda ev içerisinden 11 kilo 900 gram takoz esrar ile birlikte 1 adet pompalı tüfek ele geçirdi. Ayrıca evde bulunan biri Ukrayna uyruklu 6 kişi ise gözaltına alınarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Tamamlanan işlemleri sonrasında Gebze Adliyesine sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.