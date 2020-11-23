3 çocuk annesinin sır ölümü

Gaziantep'te 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni evinin banyosunda asılı halde bulundu. Genç kadından geriye bir süre önce Almanya'dan izne gelen kardeşleriyle çekip "Benim canım ailem, iyi ki varsınız" notuyla paylaştığı fotoğraf kaldı.

Gaziantep'te yaşayan Gülten Yiğit (38) evinin banyosunda çamaşır ipiyle asılı halde eşi tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaptığı muayene sonucu Yiğit'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturmak başlatılırken, Yiğit'in cenazesi otopsi için kaldırıldığı Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü köyündeki aile mezarlığında defnedildi.

3 çocuk annesi genç kadının kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sonrası ortaya çıkması bekleniyor. Genç kadından geriye bir süre önce Almanya'dan izne gelen kardeşleriyle birlikte çektirip "Benim canım ailem, iyi ki varsınız" notuyla sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf kaldı.