30 bin öğretmene TÜBİTAK dergisi hediye etti

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğretmenler günü nedeniyle Gaziantep'teki 30 bin öğretmene en TÜBİTAK bilim teknoloji dergisi aboneliğini hediye etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde eğitimcilere en güzel hediyeyi verdi. Geçtiğimiz günler içerisinde Mecidiye Han'da TÜBİTAK kitap evini hizmete açan Başkan Tahmazoğlu daha sonra TÜBİTAK Bilim Teknoloji kitabının bir yıllık abonelik bedelini karşılayarak Gaziantep'teki 30 bin öğretmene hediye etti.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, geleceğimiz olan çocuklarımızın hayata hazırlanmasında öğretmenlerin çok önemli bir göreve sahip olduğunu belirterek, "En zor şartlarda bile, ülkemizin her köşesine ulaşarak ışık olan, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyip ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarma gayreti gösteren öğretmenlerimizin gününü kutlamak için TÜBİTAK'ın çıkardığı bilim ve teknik dergisini hediye ettik" dedi.

30 bin öğretmenin yanı sıra proje okullarındaki 10 bin öğrenciye de aynı dergiyi hediye ettiklerini söyleyen Tahmazoğlu, "Öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır. Korona virüsü ile mücadele ettiğimiz şu günlerde eğitimcilerimizde, çocuklarımızın eğitimi için büyük fedakârlıklar yapıyorlar. Bu vesile ile genç nesillere modern bilim ve teknolojinin ışığında eğitim-öğretim veren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlarım" diye konuştu.