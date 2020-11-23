SON DAKİKA: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri! 65 yaş üstü dışarı çıkma izni ne zaman, hafta içi yasak var mı?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış, önlemleri de beraberinde getirdi. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle birlikte, kısıtlama ve yasaklarla ilgili ayrıntıları paylaştı. Tüm yurtta hafta sonu boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Bazı vatandaşlar 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri konusunda tereddüt yaşıyor. Yayınlanan genelgeye göre ise, sadece hafta sonu değil hafta içi de 65 yaş üstü kişiler için sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, 65 yaş üstü dışarı çıkma izni ne zaman, hafta içi yasak var mı?

SON DAKİKA HABERİ: 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ BELLİ OLDU! HAFTA İÇİ DE...

İçişleri Bakanlığı genelgesinde göre 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu. Buna göre tüm şehirlerde 65 yaş ve üzeri kişiler saat 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler. Bu saatler dışında sokağa çıkma yasağı 65 yaş üstü kişiler için hem hafta içi hem de hafta sonu devam edecek.