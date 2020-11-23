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88 kilo zehir buldular! merkezi böyle dağıtıldı!

Narkotik Masası Polisleri, tacirlerine bir darbe daha vurdu. 88 kilo 950 gram “Skunk” olarak adlandıran uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 23.11.2020 13:13 Son Güncelleme: 23.11.2020 13:29 ABONE OL
88 kilo zehir buldular! Uyuşturucu merkezi böyle dağıtıldı!

İstanbul Narkotik Masası Polisleri, uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha vurdu. 88 kilo 950 gram "Skunk" olarak adlandıran uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Avcılar İlçesi'nde uyuşturucu satıcılarına bir büyük operasyon daha düzenledi. Operasyonda 88 kilo 950 gram "Skunk" olarak adlandıran uyuşturucu madde, uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 15 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen beş bin 990 lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı Veya Ticareti" suçundan ötürü gözaltına alınan üç şüpheli tutuklandı. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

88 kilo zehir buldular! Uyuşturucu merkezi böyle dağıtıldı | Video

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88 kilo zehir buldular! Uyuşturucu merkezi böyle dağıtıldı!
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