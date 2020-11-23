Adıyaman’da öğretmenlere özel yüzme kursu

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş;"100.Yıl Yüzme Havuzunda, 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel bay ve bayan tüm öğretmenlerimize Antrenörlerimizin kontrolünde haftanın 6 günü yüzme eğitimleri verilecek. Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu kendisinin de 8 yıl öğretmenlik yaptığını, öğretmenlerin bir gün değil, bir ömür saygıya ve hürmete layık olduğunu ifade etti.

İl Müdürü Fikret Keleş "Sizler ülkemizi aydınlık geleceğe taşımak gibi yüksek ideallere sahip, geçmişini bilerek geleceğe güvenle bakan ve ülkemizin yarınlarını emanet edeceğimiz nesiller yetiştiren, kutsal bir mesleğin fedakâr mensuplarısınız. Bizler 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' düsturuyla medeniyetler inşa etmiş bir inancın mensuplarıyız. Bu inançla öğretmenliğin kutsal bir görev olduğuna inanırız. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk de 'Bir toplum ulus olabilmek için mutlaka eğitimcilere, öğretmenlere muhtaçtır. Onlardır ki; toplumu gerçek bir ulus haline getirirler' diyerek öğretmenlerin ifa ettiği kutsal ve önemli görevi işaret etmiştir. Millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal'e 'Başöğretmenlik' unvanının verildiği bu anlamlı günde, yarınki büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında mihenk taşı olacak gençlerimize rehberlik eden, ışık olan siz değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum." dedi.

"TESİSİMİZ 7/24 AÇIK OLACAK"

İl Müdürü Keleş, koronavirüs tedbirlerini azami şekilde uyguladıklarını vurgulayarak pandemi kurallarına uygun bir şekilde havuzlarımızda cankurtaran, uzman antrenörler ile tesislerimizde hizmet devam edeceğiz. İnşallah Adıyaman'da yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle de herkese ücretsiz bir şekilde yüzme dersi alarak yüzmeyi öğrenecek. 7'den 70'e herkesi 7/24 açık olan 100.Yıl Kapalı Yüzme Havuzundaki ücretsiz Yüzme Kurslarımıza bekliyoruz" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan programa katılmak isteyen öğretmenler, kimlik kartlarını yanlarında bulundurarak, yüzme havuzundan yararlanabilecek.

24 Kasım-24 Aralık 2020 tarihleri arasında haftanın 6 günü, Salı – Çarşamba – Perşembe – Cuma günleri 20.00 – 21.00 (Erkek), Cumartesi – Pazar günleri 13.00 – 14.00 (Kadın)