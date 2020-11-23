Ağrı’da kaza: 17 yaralı

Ağrı'dan Eleşkirt istikametine doğru seyir halinde olan bir araç Eleşkirt'e 6 kilometre kala kaza yaptı. Kimliği belirlenemeyen şoförün kontrolündeki 54 D 6509 plakalı aracın şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

YARALANANLAR HASTENEYE SEVK EDİLDİ

Aracın yaklaşık 25 kişilik kaçak göçmen grubunu taşıdığı ve Ağrı-Eleşkirt yolunda şarampole yuvarlanarak kaza yaptığı bilgisine ulaşıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Ekipleri, itfaiye ekipleri ile güvenlik ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan kişiler olay yerine gelen ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.