Akrabasına benzetti kurşun yağdırdı

Korubaşı Köyü'nde akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. 80 yaşındaki Alzheimer hastası Z.E. aralarında alacak verecek meselesi olan akrabasıyla uzun süredir kavgalıydı. Dün akşam saatlerinde dışarıya çıkan yaşlı adam, köye bir kaç ay önce çalışmak için gelen Türkmenistan uyruklu A.A'yı husumetli olduğu akrabasına benzetti. Hemen silahına sarılan Z.E. A.A.'ya kurşun yağdırdı.

Kanlar için de yerde kalan 29 yaşındaki A.A. çevredekilerin yardımıyla hemen Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A. ilk müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Z.E. Jandarma tarafından gözaltına alındı. A.A'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.



Ümit Erkan DEMİRCAN