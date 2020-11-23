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Akrabasına benzetti kurşun yağdırdı

’nin Ayvacık İlçesi’ne bağlı Korubaşı Köyü’nde  80 yaşındaki Alzheimer hastası, uzun süredir alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu akrabasına benzettiği kişiyi yanlışlıkla vurdu. Karnına aldığı kurşunla ağır yaralanan A.A., Çanakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, yaşlı adam Jandarma tarafından gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 24.11.2020 02:16 Son Güncelleme: 24.11.2020 02:16 ABONE OL
Akrabasına benzetti kurşun yağdırdı

Korubaşı Köyü'nde akşam saatlerinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti. 80 yaşındaki Alzheimer hastası Z.E. aralarında alacak verecek meselesi olan akrabasıyla uzun süredir kavgalıydı. Dün akşam saatlerinde dışarıya çıkan yaşlı adam, köye bir kaç ay önce çalışmak için gelen Türkmenistan uyruklu A.A'yı husumetli olduğu akrabasına benzetti. Hemen silahına sarılan Z.E. A.A.'ya kurşun yağdırdı.

Kanlar için de yerde kalan 29 yaşındaki A.A. çevredekilerin yardımıyla hemen Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A. ilk müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Z.E. Jandarma tarafından gözaltına alındı. A.A'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ümit Erkan DEMİRCAN

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Akrabasına benzetti kurşun yağdırdı
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