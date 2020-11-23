Antalya'da insanlıktan utandıran görüntüler! Başından zıpkınla vurulmuş halde bulundu

'BUNU YAPAN İNSAN MIDIR'



DEKAMER Başkanı Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, şunları söyledi:



"Hemen bölgeye gittik. Acil müdahale gerektiği için veteriner hekim arkadaşımız Fevzi Uzun'un yardımıyla zıpkın acil olarak çıkartıldı. Boyun ve kafa kısmına zıpkının iki ucu saplanmış, bir ucu da dışarıda kalmış. Bugün sabah bakıma aldık. Durumu stabil ve hareketleri normal. 40-45 yaşlarında, dişi. Ayrıca yüzgecine misina dolanmış. Sindirim sisteminden de misina çıkışı gözlendi.



