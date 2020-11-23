Arazi için ağabeyini öldürdü

Trabzon'un Düzköy ilçesinde 61 yaşındaki Ahmet K. ağabeyi Ali K. (70) ile arazi anlaşmazlığı sebebiyle kavga etti. Kavganın büyümesiyle birlikte Ahmet K, ağabeyi Ali K.'yi tabancayla vurarak öldürdü.

İlçeye bağlı Çalköy Camii Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre; Ahmet K. ve ağabeyi Ali K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Aralarında tartışmanın kısa sürede büyümesiyle, kavgaya başladı. Ahmet K. ruhsatsız tabancasıyla ağabeyi Ali K'ye ateş etti. Silahtan çıkan mermilerle Ali K. kanlar içinde yere yığıldı.

Etrafta bulunan vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Ali K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri ağabeyini öldüren Ahmet K'yı gözaltına aldı. Ali K'nin cansız bedeni ise Savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.