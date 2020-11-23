Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Arazi için ağabeyini öldürdü

Arazi için ağabeyini öldürdü

’da iki kardeş arasında arazi anlaşmalığı nedeniyle çıkan tartışmada kan döküldü. 61 yaşındaki adam 70 yaşındaki ağabeyini tabancayla vurdu. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 23.11.2020 11:39 Son Güncelleme: 23.11.2020 11:45 ABONE OL
Arazi için ağabeyini öldürdü

Trabzon'un Düzköy ilçesinde 61 yaşındaki Ahmet K. ağabeyi Ali K. (70) ile arazi anlaşmazlığı sebebiyle kavga etti. Kavganın büyümesiyle birlikte Ahmet K, ağabeyi Ali K.'yi tabancayla vurarak öldürdü.

İlçeye bağlı Çalköy Camii Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre; Ahmet K. ve ağabeyi Ali K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Aralarında tartışmanın kısa sürede büyümesiyle, kavgaya başladı. Ahmet K. ruhsatsız tabancasıyla ağabeyi Ali K'ye ateş etti. Silahtan çıkan mermilerle Ali K. kanlar içinde yere yığıldı.

Etrafta bulunan vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Ali K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri ağabeyini öldüren Ahmet K'yı gözaltına aldı. Ali K'nin cansız bedeni ise Savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Arazi için ağabeyini öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA