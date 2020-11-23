Ayasofya’da iskele söküldü Serafim Melekleri ortaya çıktı

Ayasofya Camii'nde restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla, yapının büyük bölümünü işgal eden iskele söküldü. İskelenin kaldırılmasıyla beraber 'Serafim Melekleri' figürü de ortaya çıktı.Ayasofya Camii'nde 7 yıldır bulunan iskelenin sökümüne kısa bir süre önce başlanmıştı. 1993'te ana kubbe onarımı için kurulup 17 yıl kullanılan iskele İstanbul'un 2010 yılında Kültür Başkenti olması üzerine bakanlık talimatıyla kaldırılmıştı. Ancak dev iskele, 2013'te iç duvarların onarımı için yeniden kurulmuştu. 2013'ten bu yana varlığını sürdüren iskele dün tamamen sökülerek kaldırıldı. İskelenin kaldırılmasıyla beraber 'Serafim Melekleri' figürü de ortaya çıktı.Danıştay 10'uncu Dairesi, 10 Temmuz'da, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek, yeniden camiye dönüştürülmesinin yolunu açmıştı. Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devrini ve ibadete açılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı imzalamıştı. Ayasofya, 24 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılmıştı.Ayasofya Camii'nde restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla, yapının büyük bölümünü işgal eden iskele söküldü. İskelenin kaldırılmasıyla beraber 'Serafim Melekleri' figürü de ortaya çıktı.