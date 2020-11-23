Aynı kadın aynı vahşet

İstanbul Tuzla'da sokakta yakaladığı küçük yavru kedileri derisini yüzdükten sonra keserek eve götürüp yediği belirtilen Fatma Ç., vatandaşların ihbarıyla yakalandı. Kedileri kesip yediğini itiraf eden cani kadın, elinde tuttuğu ve içinde kestiği kedi olduğu öne sürülen poşetle birlikte vatandaşlar tarafından görüntülendi. Fatma Ç., geçen yıl yine Tuzla'da köpek kesip yediği iddiasıyla yakalanmıştı. İddialara göre bir grup genç, sokakta karşılaştıkları ve akli dengesi yerinde olmadığı düşünülen Fatma Ç. adlı kadının elindeki siyah poşetin içinde kestiği kedi olduğunu söylemesi üzerine polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kadının elinde tuttuğu siyah poşetin içinde, derisini yüzülmüş ve öldürülmüş bir kedi yavrusu ile bıçak olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Fatma Ç.'ye, 5199 Sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanunu'nun "Hayvanların Öldürülmesi" başlıklı ilgili maddesi gereğince bin 902 lira idari para cezası kesildi.Hayvan Haklarını Koruma Kanununa Muhalefet'ten 5 suç kaydı bulunan ve "Paranoid Şizofren" tanısıyla 6 ay psikolojik tedavi gördüğü belirlenen Fatma Ç., adliyeye sevkinin ardından savcılık talimatıyla, akıl ve ruh sağlığı ile ilgili tedavi için hastaneye gönderildi.