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Ayrılmak istemeyen kocadan dehşet veren plan

'de akıllara durgunluk veren olay... Ayrılmak istemeyen koca Bayram Ç., eşinin yaşadığı evin önüne bomba düzeneği kurdu. Olayı gören mahalle sakinlerinin durumu polise vermesiyle korkunç olay önlendi. Bayram Ç. kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram Ç. tutuklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 23.11.2020 09:30 Son Güncelleme: 23.11.2020 09:43 ABONE OL
Ayrılmak istemeyen kocadan dehşet veren plan

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp Bahçelievler Mahallesi Memiş Aksoy Caddesi 518. sokakta ikamet edem Hacer Ç., dini nikahlı eşi Bayram Ç.'den ayrılmak istediğini söyledi. Hacer Ç.'nin ayrılmak istemesine kızan Bayram Ç. gece geç saatlerden Hacer Ç.'nin evinin kapısına bomba düzeneği kurdu.

Olayı gören mahalle sakinlerinin durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nden Ürgüp'e giden bomba imha uzmanı tarafından bomba düzeneği kısa sürede imha edildi. Bayram Ç. kısa süre sonra Nevşehir'deki evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bayram Ç. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dolayı tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Bayram Ç.'nin daha önce Hacer Ç.'ye yönelik kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme ve silahla tehdit olaylarından da yakalandığı Ürgüp Sulh Ceza Mahkemesince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Ayrılmak istemeyen kocadan dehşet veren plan
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