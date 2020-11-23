Babalı-kızlı dolandırıcılık çetesi! Avukatlar üzerinden akılalmaz dolandırıcılık

BABA-KIZ 75 BİN LİRALIK VURGUN YAPMIŞ

Şebeke üyesi 32 şüphelinin aralarında sahte senetler düzenleyerek avukat tuttuğu, kendilerini sahte senet üzerinde borçlu gösterdiği, borçları da ödemek için baro kart numaralarını öğrenip 20 kişiyi 300 bin lira dolandırdıkları ortaya çıktı. Muğla'da yaşayan İlkim Hazal Özaydın ile babası Herkül Özaydın'ın da aynı şekilde avukata giderek alacak-verecek davalarının olduğunu belirterek dolandırılan 75 bin lirayı hesaplarına geçirdiği belirlendi. Soruşturma kapsamında bankamatik kameralarında yapılan incelemede dolandırılan paraları İlkim Hazal Özaydın'ın kare kod ile çektiği tespit edildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

32 şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık ve başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından dava açıldı. 3 kişiden 75 bin lira dolandıran İlkim Hazal Özaydın ile babası Herkül Özaydın'ın 9 yıldan 30'ar yıla kadar hapis cezaları istendi.