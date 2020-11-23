Biletsiz tramvaya binmeye çalışan kişi, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Otogar Kavşağı'ndaki tramvay durağında güvenlik görevlisi olarak çalışan Hurşit Külahoğlu (30), bilet atmadan gişelerin yanındaki bariyerden atlayarak tramvaya binmeye çalışan Ömer Ç'yi (19) uyardı.

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Ömer Ç, üzerindeki bıçakla Külahoğlu'nu yaralayarak kaçtı.

Omzundan yaralanan Külahoğlu, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Ömer Ç, bir süre sonra Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Öte yandan bıçaklama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, durağa gelen bir kişinin, gişe yanındaki bariyerlerin üzerinden atladığı, kendisini gören güvenlik görevlisinin bu kişiyi uyardığı, ardından ikili arasında kavga çıktığı görülüyor. Görüntülerde güvenlik görevlisini bıçaklayan kişi, daha sonra hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.