Bingöl'de baraja aracıyla birlikte düşen sürücünün cansız bedenine ulaşıldı

Zülfü Dolu'nun yönetimindeki 34 BS 2602 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Yedisu Baraj Gölü'ne düştü. Araçta bulunan bir kişi yüzerek kurtulmayı başarırken sürücü Zülfü Dolu, araçla birlikte suda kayboldu. Sürücü Zülfü Dolu'nun araçla birlikte kaybolduğu gölden çıkarılması için Olay yerine güvenlik güçleri ve Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği çalışma başlattı. Dün geceden itibaren çalışma yapan AFAD, AKUT ve Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından sabah saatlerinde Zülfü Dolu'nun cansız bedenine ulaşılarak ilçe devlet hastanesi morguna götürüldü.