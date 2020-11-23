Bir yılda 586 ‘can’ sağlığına kavuşturdu

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ihbar hattına gelen çağrıları değerlendirilerek trafik kazalı, uyuz, sakat, annesiz yavrular, herhangi bir sağlık sorunu olan veya hayatını idame edemeyecek olan hayvanları Rehabilitasyon Merkezine alınarak tedavi süreçleri başlatır. Tedavi süreçleri tamamlanan sokak hayvanları 5199. Sayılı Yasaya binaen kısırlaştırılıp aşılandıktan sonra alındıkları yerlere bırakılır.

24 saat aralıksız hizmet veren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine, gelen 1058 ihbardan 1048 ihbar değerlendirildi. Gelen ihbarlar doğrultusunda alınan 831 sokak hayvanı gerekli tedavileri yapılarak kısırlaştırıldıktan sonra doğaya salındı 831 hayvana ise kuduz aşısı yapıldı.

Sokak hayvanlarının sağlığı için kısırlaştırma ameliyatları dışında kırık, organ yaralanması, ampütasyon vb. gibi 586 ameliyatta başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Yoğun bakıma alınan kedi ve köpek tedavi süreçleri yakından takip edilmektedir. Ayrıca şuana kadar 138 sokak hayvanı ise sahiplendirildi.