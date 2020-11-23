Bitlis'te PKK'ya ait malzemeler ele geçirildi

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Hizan ilçesine bağlı Örgütlü Köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.

Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Yıldırım 15 Mutki-Sarpkaya Şehit Jandarma Uzman Çavuş Halil Ateş 2020-93" operasyonunda 2 odalı 12 metrekare büyüklüğündeki sığınakta 6 adet 12 kilogramlık tüp, 1 adet piknik tüpü, 2 adet akü, 202 adet kalem pil, 44 adet büyük boy pil, 5 metre elektrik kablosu, 1 adet şemsiye, 4 çift mekap ayakkabı, 43 kilogram çeşitli gıda malzemesi ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gerekli incelemeler yapıldıktan sonra yerinde imha edildi.