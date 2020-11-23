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Çatıda tamirat yaparken düşerek hayatını kaybetti

’te yağmurluk boru takmak için evinin çıktığı evinin çatısından dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düşen 5 çocuk babası 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 23.11.2020 18:49 ABONE OL
Çatıda tamirat yaparken düşerek hayatını kaybetti

Gaziantep'te boru takmak için çıktığı çatıda dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düşen 5 çocuk babası kaldırıldığı hastanede 3 günlük yaşam mücadelesi kaybetti.

Şehitkamil ilçesinin Karşıyaka Mahallesinde 3 gün önce meydana gelen olayda, Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi'nde santral görevlisi olarak çalışan 5 çocuk babası Kırca Ali Kolsuz, (51) kış hazırlığı amacıyla yağmurluk takmak için çıktığı evinin çatısından dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü. Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kolsuz, 3 günlük yaşam savaşı sonunda kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kolsuz'un cenazesi burada yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketi olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine götürülerek toprağa verildi.

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Çatıda tamirat yaparken düşerek hayatını kaybetti
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